Von Formeln zur Fertigung

Theorie lernen, praktisch arbeiten und gleichzeitig die Matura machen: Allan ist mittlerweile im vierten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Metall- und Maschinenbautechniker bei der Weichenwerk Wörth GmbH der voestalpine und ÖBB und bereitet sich auf die Lehrabschlussprüfung vor.
Vor seiner Lehre besuchte Allan die HTL, seine Leidenschaft fand er jedoch in der praktischen Arbeit. Beim Schnuppern in St. Pölten lernte er die Metall- und Maschinenbautechnik kennen. Die Aufgaben begeisterten ihn sofort: „Am liebsten arbeite ich mit der Drehbank, aber auch das Programmieren liegt mir. Eines meiner Lieblingsfächer war schon immer Mathematik.“
Als Metall- und Maschinenbautechniker fertigt er Weichen und deren Komponenten, wartet und serviciert bestehende Maschinen und übernimmt zudem die Steuerung computergestützter Anlagen. Die Lehre mit Matura ist für ihn der ideale Weg, um praktische Arbeit mit dem Schulstoff zu verbinden: „Es ist ein gutes Gefühl, wenn man am Ende des Tages sieht, dass man das Gelernte gleich in etwas Handfestes umgesetzt hat.“
Am liebsten arbeite ich mit der Drehbank, aber auch das Programmieren liegt mir.
Allan, 21 Jahre, Maschinenbautechnik-Lehrling
Derzeit konzentriert er sich auf das nächste große Ziel: die Lehrabschlussprüfung. Darauf bereitet sich der 21-Jährige bereits intensiv vor und freut sich schon, den erfolgreichen Abschluss bald in der Tasche zu haben.
An den niederösterreichischen voestalpine-Standorten werden derzeit etwa 120 Nachwuchsfachkräfte ausgebildet. Rund 15 Lehrberufe stehen zur Auswahl. Alle Infos auf www.voestalpine.com/lehre