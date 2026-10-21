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Bad news: PSG star suffers serious injury!

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21.10.2026 09:03
Stunned teammates: Khvicha Kvaratskhelia will be out for a long time!
Stunned teammates: Khvicha Kvaratskhelia will be out for a long time!(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

The fears have been confirmed: Georgian attacking star Khvicha Kvaratskhelia suffered a torn cruciate ligament on Tuesday during Paris Saint-Germain’s 4-2 home victory over FC Barcelona in the Champions League and will need surgery!

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A moment of shock in the second half: Kvaratskhelia injured his knee during a tackle. With the help of the medical staff, the forward left the field with a pained expression on his face. There was great concern!

Pain for Kvaratskhelia
Pain for Kvaratskhelia(Bild: AP/Thibault Camus)

Torn ACL
Now comes the bad news: The 25-year-old, who is one of the key players on Luis Enrique’s team, tore his ACL and will be sidelined for months.

Dembele and Marquinhos Also Injured
In addition, the French champions announced on Wednesday that Ousmane Dembélé and Marquinhos sustained thigh injuries in this match and will be sidelined for weeks.

Paris Saint-Germain marches on in the Champions League—but paid dearly for the victory in the top-of-the-table clash against FC Barcelona …

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