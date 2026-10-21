Ein „Bar-Juwel“ funkelt mitten in St. Pölten



„Old-School-Höflichkeit und rare Whiskys“

„So groß Niederösterreich flächenmäßig ist, so wenig hat das Wein-Bundesland Nummer 1 bei der Cocktail-Kultur zu bieten. Zum Glück gibt es Überzeugungstäter, die sich gegen den Weißen Spritzer als Gipfel der Mixgetränke stemmen. Ausdauernd und mit einer Auswahl wie selten tut das Oliver Kloiber. Old-School-Höflichkeit, üppige Garnishes und rare Whiskys und Rums machen dem Namen der Bar alle Ehre. Gut, dass es solche Plätze gibt“, lautet die Begründung für die Yesterday-Bar.