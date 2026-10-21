Ein „Bar-Juwel“ funkelt mitten in St. Pölten

Darauf lässt sich anstoßen: Falstaff kürte die Yesterday-Bar in St. Pölten zum „Bar-Juwel des Jahres“. Betreiber Oliver Kloiber nahm die Auszeichnung in Wien entgegen. Im neuen Barguide ist das Lokal mit 92 Punkten vertreten.
Historische Gewölbedecken, mehr als 750 Spirituosen und ein Gespür für die Wünsche der Gäste: Die Yesterday-Bar in St. Pölten hat beim Genussmagazin Falstaff wieder einmal Eindruck hinterlassen. Nun wurde das Lokal sogar zum „Bar-Juwel des Jahres“ gekürt. Eine österreichweit bedeutsame Auszeichnung.
Mit dieser Rubrik zeichnet der Falstaff Barguide jedes Jahr eine Bar aus, die abseits der etablierten Hotspots und großen Bar-Städte eine außergewöhnliche Qualität und Beständigkeit zeigt. „Echte ,Juwelen‘ also, die man an ihrem Standort vielleicht nicht erwarten würde, die aber mit Engagement, Handwerk und Charakter überzeugen“, betont man bei Falstaff.
„Old-School-Höflichkeit und rare Whiskys“
„So groß Niederösterreich flächenmäßig ist, so wenig hat das Wein-Bundesland Nummer 1 bei der Cocktail-Kultur zu bieten. Zum Glück gibt es Überzeugungstäter, die sich gegen den Weißen Spritzer als Gipfel der Mixgetränke stemmen. Ausdauernd und mit einer Auswahl wie selten tut das Oliver Kloiber. Old-School-Höflichkeit, üppige Garnishes und rare Whiskys und Rums machen dem Namen der Bar alle Ehre. Gut, dass es solche Plätze gibt“, lautet die Begründung für die Yesterday-Bar.
Betreiber Oliver Kloiber nahm die Ehrung bei der Bar- & Spirits Award Night im Wiener Hotel Anantara Palais Hansen entgegen. Bei der Gala wurden unter anderem Wein- und Cocktailbars, Bartender und Brenner ausgezeichnet.
Dank an Mitarbeiter und Gäste
„Vielen Dank an mein Personal und alle meine lieben Gäste, die das erst ermöglicht haben“, freut sich Kloiber über die Anerkennung.
Auch im neuen Barguide 2027 steht das Yesterday wieder mehr als gut da: Das Lokal ist mit 92 Punkten vertreten. Falstaff hebt vor allem das besondere Ambiente der Bar in der St. Pöltner Innenstadt hervor.
Mit wenigen Hinweisen zum passenden Drink
Gelobt wird zudem Kloibers Gespür für die Vorlieben seiner Gäste: Schon wenige Hinweise genügten, um einen passenden Drink zu mixen. Zudem wird die außergewöhnlich große Auswahl und die altmodische Höflichkeit hervorgehoben, mit der Kloiber eine Cocktailkultur aufgebaut habe, die man dort so nicht erwarten würde.
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