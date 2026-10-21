Frittierfett in der Schwechat gibt Rätsel auf

Ein Ölfilm auf der Schwechat führte die Einsatzkräfte zu einem ungewöhnlichen Fund: In einem Regenwasserkanal schwamm Frittierfett. Die Feuerwehr verhinderte mit Ölsperren und Bindemittel eine weitere Ausbreitung. Wie das Fett in den Kanal gelangte, wird noch ermittelt.
Was unter einer Brücke als Ölfilm auf dem Wasser auffiel, beschäftigte bald mehrere Stellen: Feuerwehr, Polizei, Gewässeraufsicht und Kanalbetrieb suchten in Schwechat nach der Ursache einer Verunreinigung. Im Bereich eines Regenwassereinlaufs bei der Wiener Straße waren sie schließlich erfolgreich.
Die Feuerwehr war am 15. Oktober alarmiert worden. Um die Ausbreitung auf dem Fluss zu verhindern, errichteten die Einsatzkräfte zunächst Ölsperren und brachten schwimmfähiges Ölbindemittel auf der Wasseroberfläche aus.
Frittierfett im Regenwasserkanal entdeckt
Bei den Nachforschungen fanden die Helfer Frittierfett in einem Regenwasserkanal in der Wiener Straße. Nach Rücksprache mit Polizei und technischer Gewässeraufsicht wurde das Fett abgeschöpft und der betroffene Kanal gespült.
Am folgenden Tag entfernte die Feuerwehr auch das eingesetzte Bindemittel aus der Schwechat und bereitete es für die fachgerechte Entsorgung vor.
Ermittlungen zur Ursache laufen
Laut Feuerwehr verhinderten die Maßnahmen eine weitere Ausbreitung der Verunreinigung und zusätzliche Schäden für die Umwelt und den Fischbestand. Wie das Frittierfett in den Kanal gelangte, untersuchen Polizei und technische Gewässeraufsicht.
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