Frittierfett in der Schwechat gibt Rätsel auf

Was unter einer Brücke als Ölfilm auf dem Wasser auffiel, beschäftigte bald mehrere Stellen: Feuerwehr, Polizei, Gewässeraufsicht und Kanalbetrieb suchten in Schwechat nach der Ursache einer Verunreinigung. Im Bereich eines Regenwassereinlaufs bei der Wiener Straße waren sie schließlich erfolgreich.