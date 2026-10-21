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Feuerwehr im Einsatz

Frittierfett in der Schwechat gibt Rätsel auf

Niederösterreich
21.10.2026 12:00
Ein Ölfilm auf der Schwechat rief die Feuerwehr auf den Plan. Sie errichtete eine Ölsperre.
Ein Ölfilm auf der Schwechat rief die Feuerwehr auf den Plan. Sie errichtete eine Ölsperre.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Schwechat)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Ein Ölfilm auf der Schwechat führte die Einsatzkräfte zu einem ungewöhnlichen Fund: In einem Regenwasserkanal schwamm Frittierfett. Die Feuerwehr verhinderte mit Ölsperren und Bindemittel eine weitere Ausbreitung. Wie das Fett in den Kanal gelangte, wird noch ermittelt.

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Was unter einer Brücke als Ölfilm auf dem Wasser auffiel, beschäftigte bald mehrere Stellen: Feuerwehr, Polizei, Gewässeraufsicht und Kanalbetrieb suchten in Schwechat nach der Ursache einer Verunreinigung. Im Bereich eines Regenwassereinlaufs bei der Wiener Straße waren sie schließlich erfolgreich.

Die Feuerwehr war am 15. Oktober alarmiert worden. Um die Ausbreitung auf dem Fluss zu verhindern, errichteten die Einsatzkräfte zunächst Ölsperren und brachten schwimmfähiges Ölbindemittel auf der Wasseroberfläche aus.

Das Fett wurde abgeschöpft und der betroffene Kanal anschließend gespült.
Das Fett wurde abgeschöpft und der betroffene Kanal anschließend gespült.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Schwechat)
In einem Regenwasserkanal fanden die Florianis Frittierfett.
In einem Regenwasserkanal fanden die Florianis Frittierfett.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Schwechat)

Frittierfett im Regenwasserkanal entdeckt
Bei den Nachforschungen fanden die Helfer Frittierfett in einem Regenwasserkanal in der Wiener Straße. Nach Rücksprache mit Polizei und technischer Gewässeraufsicht wurde das Fett abgeschöpft und der betroffene Kanal gespült.

Am folgenden Tag entfernte die Feuerwehr auch das eingesetzte Bindemittel aus der Schwechat und bereitete es für die fachgerechte Entsorgung vor.

Ermittlungen zur Ursache laufen
Laut Feuerwehr verhinderten die Maßnahmen eine weitere Ausbreitung der Verunreinigung und zusätzliche Schäden für die Umwelt und den Fischbestand. Wie das Frittierfett in den Kanal gelangte, untersuchen Polizei und technische Gewässeraufsicht.

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