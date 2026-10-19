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Steirer (50) im Spital

Defekte Elektrogeräte als Ursache für zwei Brände

Steiermark
19.10.2026 11:51
Die Feuerwehren von St. Marein und St. Lorenzen waren im Einsatz.
Die Feuerwehren von St. Marein und St. Lorenzen waren im Einsatz.(Bild: FF St. Marein im Mürztal, FF St. Lorenzen im Mürztal)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In St. Marein im Mürztal und im Grazer Bezirk Eggenberg musste am Sonntag die Feuerwehr ausrücken. Beide Male waren defekte Elektrogeräte Brandauslöser. Ein Steirer erlitt eine Rauchgasvergiftung.

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Sonntagnachmittag brach in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in St. Marein im Mürztal ein Feuer aus. Der 50-jährige Wohnungsmieter befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf dem Balkon und wurde von der Feuerwehr gesichert. Er konnte offenbar im Schock keine Angaben zum Brandgeschehen machen.

Brandausbruch in der Küche
Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Wohnung gemeinsam mit einem Bezirksbrandermittler betreten. Als Hauptbrandherd wurde der Küchenbereich festgestellt. Ein technischer Defekt an einem Elektrogerät dürfte den Brand ausgelöst haben.

Der Wohnungsmieter wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das LKH Bruck an der Mur gebracht. Weitere Bewohner des Mehrparteienhauses kamen nicht zu Schaden.

In der Küche wurde die Brandausbruchsstelle lokalisiert.
In der Küche wurde die Brandausbruchsstelle lokalisiert.(Bild: FF St. Marein im Mürztal, FF St. Lorenzen im Mürztal)

Auch ein Kellerabteil brannte
Ebenfalls ein defektes Elektrogerät verursachte Sonntagabend einen Brand in einem Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus in Graz-Eggenberg. Laut Angaben von Bewohnern befanden sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte keine Personen im Keller und alle Nachbarn seien über den Brand informiert. Die verständigte Berufsfeuerwehr Graz, die mit fünf Löschfahrzeugen und 23 Kräften im Einsatz war, löschte die Flammen und konnte nach dreißig Minuten „Brand aus“ geben.

Erste Erhebungen ergaben, dass der Brand vermutlich durch ein in einem Kellerabteil gelagertes Elektrogerät verursacht wurde. Die Brandschäden erstreckten sich über zwei Kellerabteile, einen Teil des Kellergangs und betraf in weiterer Folge auch die Infrastruktur des Kellers. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Weitere Ermittlungen laufen, verletzt wurde niemand.

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