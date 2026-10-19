Defekte Elektrogeräte als Ursache für zwei Brände

Auch ein Kellerabteil brannte

Ebenfalls ein defektes Elektrogerät verursachte Sonntagabend einen Brand in einem Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus in Graz-Eggenberg. Laut Angaben von Bewohnern befanden sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte keine Personen im Keller und alle Nachbarn seien über den Brand informiert. Die verständigte Berufsfeuerwehr Graz, die mit fünf Löschfahrzeugen und 23 Kräften im Einsatz war, löschte die Flammen und konnte nach dreißig Minuten „Brand aus“ geben.