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Fatal Passing Maneuver

Two Cyclists Seriously Injured in Collision with Car

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18.10.2026 20:00
The wreckage from the motorcycles was scattered over a wide area.
The wreckage from the motorcycles was scattered over a wide area.(Bild: FF Großraming)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

After a 57-year-old man from Schärding (Upper Austria) was fatally injured in a motorcycle crash in Münzkirchen on Saturday, another serious motorcycle accident occurred on Sunday afternoon in Großraming. According to initial reports, two motorcyclists collided with a car; both were seriously injured.

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Three motorcyclists took advantage of the nice weather on Sunday to go for a ride. According to initial reports, around 5 p.m., the motorcyclists attempted to pass a car on the B 115 in Großraming. The first rider in the group reportedly completed the maneuver, but the two following riders collided with the car.

Large-scale emergency response
The men, both around 50 years old, were thrown from their bikes and seriously injured. One motorcycle skidded into the guardrail, and its front tire was torn off. Four ambulances, the emergency medical helicopter, police, and firefighters rushed to the scene of the accident.

Two motorcyclists were thrown from their bikes in the serious accident.
Two motorcyclists were thrown from their bikes in the serious accident.(Bild: FF Großraming)
The front wheel was torn off one of the involved vehicles.
The front wheel was torn off one of the involved vehicles.(Bild: FF Großraming)

Both motorcyclists seriously injured
One of the injured was flown to Amstetten Hospital by emergency helicopter after receiving initial treatment; the second was taken by ambulance to the hospital in Steyr. The driver of the car is believed to have survived the accident without injuries, though he was in shock. The third motorcyclist in the group was also in shock.

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