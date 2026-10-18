63-Jähriger stürzte mit E-Bike: Schwer verletzt

Ein 63-Jähriger stürzte am Sonntagnachmittag in der Südoststeiermark mit seinem E-Bike. Er zog sich schwere Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule zu. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Gegen 14.45 Uhr war der 63-Jährige mit seinem E-Bike auf einer Gemeindestraße von Mitteregg in Richtung Rettenbach im Gemeindegebiet von Pirching am Traubenberg unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er zu Sturz und verletzte sich schwer im Bereich der Halswirbelsäule und unterhalb des linken Auges.
Ein couragierter Motorradfahrer, der an der Unfallstelle vorbeikam, leistete Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Graz geflogen. Der 63-Jährige trug zum Zeitpunkt des Unfalls einen Radhelm.
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