63-Jähriger stürzte mit E-Bike: Schwer verletzt

Gegen 14.45 Uhr war der 63-Jährige mit seinem E-Bike auf einer Gemeindestraße von Mitteregg in Richtung Rettenbach im Gemeindegebiet von Pirching am Traubenberg unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er zu Sturz und verletzte sich schwer im Bereich der Halswirbelsäule und unterhalb des linken Auges.