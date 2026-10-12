Ist Rapid reif für den Titel? „Träumen darf man“

Nach knapp einer Stunde war es aus grüner Sicht so weit: Bolla spielte zur Mitte – Kara vollendete im Nachsetzen zum 1:0 (59.). Dann ging’s auf den Zaun des mit 1900 Fans ausverkauften Gästesektors. Die beste Liga-Offensive, davor im Schnitt mit drei Treffern pro Partie und mit 12 verschiedenen Torschützen, hatte allen Grund zum Feiern. Der LASK? Wurde durch Usor, allerdings im Abseits, Jörgensen und Kalajdzic gefährlich.