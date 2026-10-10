700 Biker gaben Vollgas für die Feuerwehr

Mehr als 700 Motorradfahrer waren für den guten Zweck unterwegs: Eine Benefizfahrt durch das südliche Niederösterreich brachte fast 11.000 Euro ein. Das Geld geht an die freiwilligen Helfer im Bezirk Neunkirchen.
Zwei Brände im Föhrenwald bei St. Egyden forderten im August die Feuerwehren im Bezirk Neunkirchen. Bewohner mussten evakuiert werden, mehrere Einsatzkräfte wurden verletzt und zwei Feuerwehrautos zerstört. Für Thomas Riffel, selbst Floriani und begeisterter Motorradfahrer, war klar: Er wollte den Helfern etwas zurückgeben.
Mit Unterstützung der „Gmiadlichen Biker“ organisierte er eine Benefizfahrt durch das südliche Niederösterreich. Mehr als 700 Fahrer aus Ost- und Südösterreich kamen am Sonntag zum Treffpunkt in Bad Fischau. Manche nahmen dafür mehrstündige Anfahrten in Kauf. Mit den Mitfahrern waren es laut Veranstalter mindestens 800 Teilnehmer.
Ehrenspalier entlang der Strecke
Von der Puch Maxi über die Vespa bis zur Harley-Davidson, vom Trike bis zum Quad reichte die Vielfalt der Fahrzeuge. Die Polizei sicherte die rund 65 Kilometer lange Strecke bis nach Loipersbach ab.
Unterwegs jubelten Zuschauer dem Korso zu. Feuerwehren begrüßten die Teilnehmer mit Blaulicht und Folgetonhorn und bildeten ein Ehrenspalier. Manche Kameraden salutierten. Bei einigen Motorradfahrern sorgte das für Gänsehaut und Tränen.
Fast 11.000 Euro für die Helfer
Spendenboxen standen am Start und am Ziel bereit. Fast 11.000 Euro kamen zusammen, die an die Feuerwehren im Bezirk fließen. Bezirkskommandant Mario Lukas dankte dem vom Erfolg überwältigten Organisator mit einer Plakette und einer Flasche Wein.
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