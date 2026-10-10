700 Biker gaben Vollgas für die Feuerwehr

Mit Unterstützung der „Gmiadlichen Biker“ organisierte er eine Benefizfahrt durch das südliche Niederösterreich. Mehr als 700 Fahrer aus Ost- und Südösterreich kamen am Sonntag zum Treffpunkt in Bad Fischau. Manche nahmen dafür mehrstündige Anfahrten in Kauf. Mit den Mitfahrern waren es laut Veranstalter mindestens 800 Teilnehmer.