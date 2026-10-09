Geld fehlt: Polizei ermittelt gegen Feuerwehrmann

Schwere Vorwürfe gegen einen Feuerwehrmann in St. Pölten: Er soll mithilfe gefälschter Rechnungen Geld entnommen haben. Der Mann hat die Wehr verlassen. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Das Landeskriminalamt ermittelt.
Gefälschte Rechnungen und fehlendes Geld: Bei der Feuerwehr Ochsenburg in St. Pölten steht ein ehemaliges Mitglied im Mittelpunkt von Ermittlungen des Landeskriminalamts. Der Mann soll sich an der Kassa der Wehr bedient haben.
Ein Kamerad hatte die Unregelmäßigkeiten Ende September bemerkt. Der Verdacht fiel auf ein konkretes Mitglied. Als der Mann darauf angesprochen wurde, hat er laut der Auskunft des Landesfeuerwehrverbands sein Fehlverhalten eingesehen und die Feuerwehr verlassen.
Anzeige erstattet, Schadenshöhe noch offen
Der Fall wurde angezeigt. Welche Beträge über welchen Zeitraum verschwunden sind, ist noch Gegenstand der Untersuchungen.
Bei den Geldentnahmen dürfte es sowohl um Überweisungen vom Konto als auch um Bargeld gehen. Neben der strafrechtlichen Aufarbeitung stehen auch zivilrechtliche Schritte im Raum, um das fehlende Geld zurückzufordern.
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