Läuferin lässt sich chauffieren – Sponsor kündigt!

Flott mag sie ja gewesen sein, nur leider ist die Nutzung von Fahrrädern beim Berlin-Marathon verboten. Weil sich die Influencerin Sun Yuanyuan beim Lauf-Spektakel in Deutschlands Hauptstadt zeitweise mit dem Rad chauffieren ließ, beendete ihr Sponsor nun kurzerhand die Partnerschaft mit der Chinesin.
Eine Instagram-Seite deckte Suns Schummelversuch auf. Auf einem Foto ist klar zu erkennen, wie die Fitness-Influencerin zwischen Kilometer 35 und 40 hinten auf einem Fahrrad Platz nimmt und sich chauffieren lässt.
Sponsor beendet Partnerschaft
Zwar entschuldigte sich Sun öffentlich für die Aktion, dem Laufschuh-Hersteller „Brooks“, der die Chinesin bislang unterstützte, ist das jedoch herzlich egal, er beendete die Zusammenarbeit mit der Bloggerin.
Sun erklärte ihr Handeln damit, sich unwohl gefühlt zu haben, eine Entschuldigung sei das allerdings nicht. „Mein Versuch, eine Abkürzung zu nehmen, war respektlos gegenüber der Fairness des Wettbewerbs und dem Geist des Marathons“, so die Influencerin, die sich nun einen neuen Sponsor suchen muss.
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