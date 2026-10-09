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„Will daheim anrufen“

Süßes Geständnis von Biedermann nach Geburt

Society International
09.10.2026 16:11
Popsängerin Jeannette Biedermann ist vor Kurzem zum ersten Mal Mama geworden.
Popsängerin Jeannette Biedermann ist vor Kurzem zum ersten Mal Mama geworden.(Bild: Viennareport)
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Von krone.at

Schauspielerin und Sängerin Jeannette Biedermann hat vor rund sechs Wochen einen kleinen Sohn zur Welt gebracht. Erstmals nach der Geburt zeigte sie sich jetzt wieder in der Öffentlichkeit. Und legte ein süßes Geständnis ab. 

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Schon in den Wochen vor der Geburt war die Vorfreude auf ihr Baby riesig, Jeannette teilte immer wieder emotionale Momente aus der Schwangerschaft auf Instagram. 

Noch vor Kurzem war Jeannette Biedermann schwanger. Jetzt ist ihr kleiner Bub endlich da!
Noch vor Kurzem war Jeannette Biedermann schwanger. Jetzt ist ihr kleiner Bub endlich da!(Bild: APA-Images / Action Press / gbrci)

Ende August erblickte ihr Söhnchen dann endlich das Licht der Welt. „It‘s a boy!“ („Es ist ein Junge!“) teilte die Sängerin auf Instagram mit. Dazu schrieb sie emotionale Zeilen: „Unser größtes Geschenk hat sich auf den Weg gemacht und ist nun auf der Welt! Alle sind wohl auf, auch wenn es die größte Herausforderung meines gesamten Lebens war! Unser größtes Glück ist kerngesund und ein gut gelauntes, kleines Wunder!“ 

Am 31. August kam Jeannette Biedermanns erstes Kind zur Welt. Die Sängerin verkündete die süße Nachricht auf Instagram: 

Erster Auftritt nach Geburt
In den ersten Wochen nach der Geburt nahm sich die Sängerin eine Auszeit. Nun – sechs Wochen später – zeigte sich Jeannette Biedermann erstmals wieder auf einem Event. Beim „Deichmann Fashion Talk“ in Hamburg sah man der frisch gebackenen Mama an, wie glücklich sie ist. 

In einem Interview sagte die 46-Jährige: „Ich freu’ mich: Mama kommt mal wieder raus!“ Dennoch vergehe keine Minute, in der sie nicht an ihr Baby denke. „Ich könnte alle 30 Sekunden zu Hause anrufen und fragen, wie es ihm geht! Das ist wundervoll!“, so Biedermann. 

Baby geht es „fantastisch“
Auch wenn sie beim Event erstmals ohne ihren Sohn unterwegs war, kann sie beruhigt den Abend genießen. Sie bestätigt: „Meinem Sohn geht es fantastisch! Er entwickelt sich prächtig, ist gesund und ein glückliches, zufriedenes Baby.“

Sohn bestimmt Alltag
Ihr Alltag habe sich ganz schön verändert: Ein kleiner Bub bestimmt nun den Tagesablauf, der aus Wickeln, Stillen und ganz viel Kuscheln besteht. Sie versuche dennoch, sich auch ein wenig um sich selbst zu kümmern. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Freund und zwei „wundervollen Omas“.  

Die Geburt sei für die Sängerin dennoch ziemlich heftig gewesen, sie habe lange in den Wehen gelegen. Ihr Körper würde gerade regenerieren. „Es war wirklich das Krasseste, das ich in meinem Leben erlebt und geschafft habe. Und sicherlich auch das Wichtigste! Ich kann mich eigentlich nur noch schemenhaft an alles erinnern“, schildert sie. 

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Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt bewies Jeannette jedenfalls, dass all der Schmerz vergessen und sie auf (Baby)-Wolke Sieben zu schweben scheint.

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