Süßes Geständnis von Biedermann nach Geburt

Ende August erblickte ihr Söhnchen dann endlich das Licht der Welt. „It‘s a boy!“ („Es ist ein Junge!“) teilte die Sängerin auf Instagram mit. Dazu schrieb sie emotionale Zeilen: „Unser größtes Geschenk hat sich auf den Weg gemacht und ist nun auf der Welt! Alle sind wohl auf, auch wenn es die größte Herausforderung meines gesamten Lebens war! Unser größtes Glück ist kerngesund und ein gut gelauntes, kleines Wunder!“



Am 31. August kam Jeannette Biedermanns erstes Kind zur Welt. Die Sängerin verkündete die süße Nachricht auf Instagram: