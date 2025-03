„Das Team Vorarlberg ist wie eine zweite Familie“

Ab Dienstag geht es in Italien zur Sache

Stüssis großes Ziel in dieser Saison ist die Tour of Austria mit der Finaletappe, die Start und Ziel in Feldkirch hat am 13. Juli. „Aber auch die Tour of the Alps steht bei mir sehr hoch im Kurs“, verrät Colin, der ab Dienstag mit seiner Équipe bei der 40. Auflage der Coppa e Bartali in Italien am Start steht.