Dürre-Alarm: Bauern geht das Wasser aus

Fünfmal so viel Geld für Straßen

„Der Grüne-Bericht 2025 ist angesichts von Hitze und Dürre in diesem Sommer schon Schnee von gestern“, so Krismer. Gerade beim Ackerland müsse die Förderpolitik stärker auf jene Probleme reagieren, die auf den Feldern längst Realität sind. Ein Blick auf die Förderzahlen sorgt dabei für Verwunderung: 2025 flossen 16,4 Millionen Euro in die ländliche Verkehrsinfrastruktur, aber nur 3,2 Millionen Euro in überbetriebliche Bewässerungsinfrastruktur. Für kleinräumigen Wasserrückhalt – etwa durch Mulden und Gräben – waren nur 248.000 Euro vorgesehen. Damit wurde mehr als fünfmal so viel Geld für Straßen als für überbetriebliche Bewässerung bereitgestellt.