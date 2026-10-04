Wie eine Region von einem Tunnel profitiert

Nur noch drei Jahre Arbeit – dann geht es für die Bahn unter dem Semmering hindurch. Ab Dezember 2029 wird die Fahrt in den Süden rund 30 Minuten kürzer. Und auch für den Güterverkehr bringt der Tunnel Vorteile: Gemeinsam mit der Koralmbahn entsteht eine flachere Bahnverbindung, sodass schwere Güterzüge künftig ohne zweite Lok auskommen.