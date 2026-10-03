Nach Jubiläumsfeier trat Caritas-Direktor zurück

Er war das Herz der Hilfsorganisation: Direktor Hannes Ziselsberger hat gestern die Leitung der Caritas St. Pölten zurückgelegt! Das Ende seiner Amtszeit kam durchaus überraschend...
Das Ende der Amtszeit kam einen Tag nach einer großen Feier in Pöchlarn: Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger hat nur wenige Stunden nach seinem Zehn-Jahre-Dienstjubiläum seinen Posten als Direktor der Caritas St. Pölten zurückgelegt.
„Unterschiedliche Sichtweisen“
„Es gab unterschiedliche Sichtweisen über die Zukunft der Caritas“, heißt es aus der Diözese – trotzdem zolle man ihm Dank und Anerkennung für seinen „persönlichen“ Einsatz und seine hohe fachliche Kompetenz.
Ganz exakt nach den Statuten wird nun Generalsekretär Franz Sturmlechner den Posten interimistisch übernehmen. Die „geordnete Übergabe“ und die weiteren organisatorischen Schritte koordinieren jetzt die zuständigen Gremien der Diözese und der blau-gelben Caritas.
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