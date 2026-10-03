Heute ist „Krone“-Tag auf der Grazer Herbstmesse

Ihren 120. Geburtstag feiert die Grazer Herbstmesse heuer – noch bis Sonntag hat sie geöffnet. Am Samstag ist „Krone“-Tag auf der Messe, es warten tolle Angebote und Gewinnchancen.
Noch am Samstag und Sonntag hat die Grazer Herbstmesse ihre Tore geöffnet. Neben bewährten Ausstellern – von Autos über Mode bis zu Bauen und Wohnen – gibt es den Vergnügungspark, eine Winterwelt, einen interaktiven Gaming-Bereich und eine „Taste Factory“ – soll heißen: eine Art „Genuss-Spektakel“ auf 4000 Quadratmetern.
Und auf „Krone“-Leser warten viele Vorteile: Unter Vorweis der BonusCard gibt es für Leser plus Begleitung eine Eintrittsermäßigung in Höhe von je zwei Euro. Zudem gibt es am „Krone“-Stand, der auch heuer von Bellaflora aufgehübscht wird, einen Gratis-Kaffee von der Firma Hoch 2 – einem tollen jungen Unternehmen aus der Steiermark. Und auch das „Krone“-Glücksrad mit Gewinnchancen darf nicht fehlen.
Und am heutigen Samstag ist „Krone“-Tag auf der Grazer Herbstmesse. Das bedeutet, dass die ersten 100 Abonnenten, die uns an unserem Stand besuchen, einen Gutschein für einen Gratis-Burger bekommen. Also lassen Sie sich den Messe-Besuch nicht nehmen und besuchen Sie uns!
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