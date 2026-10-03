Heute ist „Krone“-Tag auf der Grazer Herbstmesse

Und auf „Krone“-Leser warten viele Vorteile: Unter Vorweis der BonusCard gibt es für Leser plus Begleitung eine Eintrittsermäßigung in Höhe von je zwei Euro. Zudem gibt es am „Krone“-Stand, der auch heuer von Bellaflora aufgehübscht wird, einen Gratis-Kaffee von der Firma Hoch 2 – einem tollen jungen Unternehmen aus der Steiermark. Und auch das „Krone“-Glücksrad mit Gewinnchancen darf nicht fehlen.