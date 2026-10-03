Die kleine Botin findet Zeit, wo keine ist

Deshalb baue ich nun fünf kleine „Inseln“ ein: 1. eine Station zu früh aussteigen. Einfach zehn Minuten zu Fuß gehen, ohne Telefonat, ohne Podcast. 2. kurz im Auto sitzen bleiben. Motor aus, Hände vom Lenkrad und drei Minuten NICHTS tun. 3. einfach nur warten. Also keine Ablenkung, während ich die paar Minuten die Augen schließe und ein bisschen Innenschau halte. 4. tanzen. So als ob keiner zusieht! Ein ganzes Lied lang. 5. einen Umweg gehen. Beim nächsten Erledigungsgang eine Straße weitergehen oder einen anderen Weg nehmen.