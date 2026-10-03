Die kleine Botin findet Zeit, wo keine ist

Wie ich dem Stress des Septembers entfliehe und sanft in den Oktober starte. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Der Oktober darf golden werden. Golden im Sinne von wertvoll! Der Schulbeginn ist immer so voll und hektisch und verlangt uns alles ab. Elternabend, Sportkurs und auf einmal wieder erstaunlich viele Dinge, die „ab jetzt jeden Dienstag“ stattfinden. Jetzt müssen wir alle wieder innerhalb der Termin-Konstrukte unseren Platz finden. Und ehe man sich umdreht, ist Oktober. Morgens liegt schon Nebeldunst über den Feldern und der Donau und abends wird es richtig schnell finster.
Die Natur weiß genau, was jetzt wichtig ist: Tempo reduzieren. Nur wir tun uns schwer damit. Auch meine „Pausen“ sind oft recht voll – ich beantworte beim Kaffee Nachrichten, höre den Podcast am Weg zum Termin und scrolle durch Instagram, wenn ich wo warten muss. Jede Lücke wird geschlossen.
Deshalb baue ich nun fünf kleine „Inseln“ ein: 1. eine Station zu früh aussteigen. Einfach zehn Minuten zu Fuß gehen, ohne Telefonat, ohne Podcast. 2. kurz im Auto sitzen bleiben. Motor aus, Hände vom Lenkrad und drei Minuten NICHTS tun. 3. einfach nur warten. Also keine Ablenkung, während ich die paar Minuten die Augen schließe und ein bisschen Innenschau halte. 4. tanzen. So als ob keiner zusieht! Ein ganzes Lied lang. 5. einen Umweg gehen. Beim nächsten Erledigungsgang eine Straße weitergehen oder einen anderen Weg nehmen.
Denn „Selfcare“ soll kein weiterer Termin im Kalender sein!
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