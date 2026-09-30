Waldbrand forderte Feuerwehren im Murtal

Rasch unter Kontrolle war Dienstagabend glücklicherweise ein Waldbrand am Gerschkogel im steirischen Murtal. Ein Passant hatte frühzeitig Alarm geschlagen.
Drei Stunden waren die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Götzendorf und Pöls Dienstagabend in dem abgelegenen Gebiet am 1.231 Meter hoher Gerschkogel im Nordwesten von St. Georgen ob Judenburg im Einsatz. Dass der Brand so rasch unter Kontrolle gebracht werden konnten, ist wohl einem aufmerksamen Passanten zu verdanken, der die Feuerwehr verständigt.
Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten stellte vor allem die Wasserversorgung für die Einsatzkräfte eine Herausforderung dar. Deshalb mussten zusätzlich die Kameraden von der Feuerwehr Rothenthurm nachalarmiert werden. Da der Brand im Bereich einer Freileitung ausgebrochen war, wurde auch das zuständige Energieversorgungsunternehmen über den Vorfall informiert.
Eine weitere Ausbreitung der Flammen auf den angrenzenden Wald konnte verhindert werden. Nach den Löscharbeiten kontrollierten die Einsatzkräfte noch das betroffene Gebiet mithilfe einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester, ehe alle gegen 21 Uhr wieder einrücken konnten.
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