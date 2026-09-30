Waldbrand forderte Feuerwehren im Murtal

Drei Stunden waren die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Götzendorf und Pöls Dienstagabend in dem abgelegenen Gebiet am 1.231 Meter hoher Gerschkogel im Nordwesten von St. Georgen ob Judenburg im Einsatz. Dass der Brand so rasch unter Kontrolle gebracht werden konnten, ist wohl einem aufmerksamen Passanten zu verdanken, der die Feuerwehr verständigt.