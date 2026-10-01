So wird eine Schutzhütte winterfest gemacht!

4000 Dosen, 1000 Euro Pfand

Besonders kurios wird es bei einem neuen Kapitel österreichischer Alltagsbürokratie: dem Dosenpfand. Rund 4000 leere Getränkedosen warten auf 2500 Metern Höhe auf ihre Rückkehr ins Tal. Früher wurden die Dosen am Berg einfach zusammengedrückt – und damit war das Platz- und Transportproblem erledigt. Heute ist die Sache deutlich komplizierter: Weil es keine Straße oder Seilbahn zur Gamskarkogelhütte gibt, müssen die leeren Aludosen mit dem Hubschrauber ins Tal geflogen werden.