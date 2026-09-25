Seriendieb in Graz auf frischer Tat ertappt

Als der Verdächtige versuchte, die elektronische Diebstahlsicherung eines Pullovers zu entfernen, schritten die Polizisten ein und nahmen ihn noch im Geschäft fest.

Mann zeigt sich geständig

Dem Mann werden insgesamt sechs gewerbsmäßige Ladendiebstähle im Grazer Stadtgebiet im Zeitraum zwischen 3. und 24. September 2026 zur Last gelegt. Bei seiner Vernehmung zeigte sich der Tatverdächtige geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz lieferten Polizeibeamte den 33-Jährigen in die Justizanstalt Graz-Jakomini ein.