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33-Jähriger in Haft

Seriendieb in Graz auf frischer Tat ertappt

Steiermark
25.09.2026 10:21
Der Mann wurde beim Versuch, einen Pullover zu stehlen, auf frischer Tat ertappt. Es war nicht ...
Der Mann wurde beim Versuch, einen Pullover zu stehlen, auf frischer Tat ertappt. Es war nicht sein erstes Vergehen.(Bild: sos)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein mutmaßlicher Seriendieb ist der steirischen Polizei ins Netz gegangen. Der 33-Jährige steht im Verdacht, mindestens sechs Ladendiebstähle in Graz allein im September begangen zu haben.

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Am Donnerstag gegen 12.50 Uhr haben Polizisten im Kreuzungsbereich Herrengasse/Kaiserfeldgasse in der Grazer Innenstadt einen 33-Jährigen beobachtet, der der Polizei bereits bekannt gewesen sein dürfte. Als sie den Mann beim Betreten eines Kleidungsgeschäfts beobachteten, blieben sie vor Ort und behielten den Mann im Auge.

Als der Verdächtige versuchte, die elektronische Diebstahlsicherung eines Pullovers zu entfernen, schritten die Polizisten ein und nahmen ihn noch im Geschäft fest.

Mann zeigt sich geständig
Dem Mann werden insgesamt sechs gewerbsmäßige Ladendiebstähle im Grazer Stadtgebiet im Zeitraum zwischen 3. und 24. September 2026 zur Last gelegt. Bei seiner Vernehmung zeigte sich der Tatverdächtige geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz lieferten Polizeibeamte den 33-Jährigen in die Justizanstalt Graz-Jakomini ein.

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