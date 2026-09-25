A Bizarre Chain Reaction
Bizarre Chain Reaction in Traffic Accident
A bizarre chain reaction on Thursday evening in Haag am Hausruck (Upper Austria) left one person with minor injuries. A drunk driver (27) mistook the gas pedal for the brake and crashed into a streetlight. The streetlight, in turn, fell straight through a window of the restaurant. One patron was slightly injured in the incident.
Nowhere are you safe from drunk drivers—not even while having dinner at a pub! A patron in Haag am Hausruck found this out the hard way on Thursday evening. Around 8 p.m., a 27-year-old driver crashed into a streetlight in front of the restaurant—according to his own statement, he had confused the gas pedal with the brake.
Guest Slightly Injured
The light pole toppled over and crashed right through a window of the restaurant. As a result, a 59-year-old man inside was slightly injured. He was treated by the Red Cross and then taken to the hospital in Ried im Innkreis. The 27-year-old was found to have a blood alcohol level of 1.12 per mille—he had to surrender his driver’s license.
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