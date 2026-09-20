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Vorfälle in Ort

Diebe haben es auf teure E-Bikes abgesehen

Tirol
20.09.2026 20:45
In Kellern gelagerte E-Bikes gerieten ins Visier (Symbolbild).
In Kellern gelagerte E-Bikes gerieten ins Visier (Symbolbild).(Bild: Markus Gassler)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Augen auf! Bewohner in Volders (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land) sollten derzeit besonders vor Dieben auf der Hut sein. Offenbar gehen E-Bike-Diebe um, es kam zu mehreren Vorfällen ...

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Die unbekannten Täter verschafften sich zunächst am Sonntag zwischen etwa 3 und 5 Uhr Früh widerrechtlich Zugang zur Tiefgarage und zum Keller einer Wohnanlage in der Johannesfeldstraße in Volders und entwendete zwei E-Bikes. Eines davon war in der Tiefgarage abgestellt und sogar mit einem Schloss an einer Wandverankerung gesichert, das zweite Bike befand sich in einem versperrten Kellerabteil. Beiden Opfern entstand jeweils ein Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Weiterer Tatort ganz in der Nähe
Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde ein weiterer Diebstahl im unmittelbaren Nahbereich bekannt: Aus dem Fahrradraum einer Wohnanlage am Feldweg wurde im Zeitraum zwischen dem 7. und 20. September ein Mountainbike im Wert eines niedrigen dreistelligen Eurobetrages gestohlen. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe prüft die Polizei einen Zusammenhang und vermutet dieselbe Täterschaft.

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