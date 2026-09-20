Diebe haben es auf teure E-Bikes abgesehen

Die unbekannten Täter verschafften sich zunächst am Sonntag zwischen etwa 3 und 5 Uhr Früh widerrechtlich Zugang zur Tiefgarage und zum Keller einer Wohnanlage in der Johannesfeldstraße in Volders und entwendete zwei E-Bikes. Eines davon war in der Tiefgarage abgestellt und sogar mit einem Schloss an einer Wandverankerung gesichert, das zweite Bike befand sich in einem versperrten Kellerabteil. Beiden Opfern entstand jeweils ein Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.