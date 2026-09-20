79-Year-Old Woman Injured
Successful Search Operation for Lost Hikers
Two women from Linz—a mother and her daughter—got lost on Sunday while hiking in the Bohemian Forest. To make matters worse, the 79-year-old fell and, injured, was unable to continue walking. A search operation by the police and mountain rescue was successful: both women were found and rescued.
A 46-year-old woman from Linz was hiking in the Bohemian Forest with her 79-year-old mother on Sunday around 12:35 p.m. The two women got lost in the Alpenblick area on the forest roads there.
In addition, the 79-year-old fell while walking through the terrain and injured herself. The distraught daughter made an emergency call. The police and the Bohemian Forest Mountain Rescue Service then launched a search operation, which was ultimately successful.
Transport by Mountain Stretcher
After the two women were found, the injured 79-year-old had to be rescued using a mountain stretcher. Following initial medical treatment, she was admitted to the Mühlviertler Klinikum Rohrbach.
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