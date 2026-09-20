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Rangnick names LASK player as Laimer’s replacement

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20.09.2026 20:07
ÖFB Head Coach Ralf Rangnick
ÖFB Head Coach Ralf Rangnick(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

LASK captain Sascha Horvath has been called up by head coach Ralf Rangnick to replace the injured Konrad Laimer on Austria’s national soccer team for the first two Nations League matches against Israel and Kosovo. The ÖFB announced this on Sunday evening. 

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This is the 30-year-old midfielder’s first senior national team call-up; however, the Vienna native has previously played over 60 matches for various Austrian youth national teams.

Sascha Horvath
Sascha Horvath(Bild: GEPA)

Laimer is dealing with a minor injury to his left adductor and will definitely miss the first two matches on September 24 and 27 in Vienna. However, the Salzburg player could return to the squad for the away matches against Ireland on October 1 and against Kosovo on October 4.

“Still enough players who…”
The call-up of Horvath, a key player in LASK’s championship run last season, had been a recurring topic of discussion in recent times. Until now, however, Rangnick had consistently decided against it. “The fact is that we still have (...) enough players there whom I simply consider stronger in that position,” Rangnick had said on the subject when announcing the roster last Monday.

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