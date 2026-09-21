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Herzensmensch-Aktion

Ein einzelner Klick für den Verein hilft!

Niederösterreich
21.09.2026 11:00
Ankunft in Paris: Die Equipe des RC Schnauze.
Ankunft in Paris: Die Equipe des RC Schnauze.(Bild: RC Schnauze)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Bis Sonntag bleibt es spannend: Welche Freiwilligengruppe holt sich heuer in Niederösterreich den begehrten Titel der Herzensmensch-Aktion von „Krone“ und Freiwilligencenter Niederösterreich?

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Jetzt rasch mitvoten! Zehn Vereine stehen in der Endrunde der Herzensmensch-Aktion von „Krone“ und dem Freiwilligencenter Niederösterreich.

Zur Wahl steht unter anderem „Bambii – Verein zur Linderung von Tierleid“ aus Gloggnitz. Die Mitglieder der Gruppe zeigen viel Herz, gehen zeitig in der Früh auf Felder und bringen Rehkitze vor gefährlichen Landmaschinen in Sicherheit. Oder unterstützt bei der Suche nach entlaufenen Tieren.

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Der Rettung von Tieren hat sich der Verein „Bambii“ verschrieben.
Der Rettung von Tieren hat sich der Verein „Bambii“ verschrieben.(Bild: zVg Bambii-Rettung Verein zur Linderung von Tierleid)

Oder die Sportler des RC Schnauze: Ein Charity-Ride führte heuer von Ober-Grafendorf nach Paris (Bild siehe oben). Zwölf Fahrer bewältigen mit dem Rad 1300 Kilometer und 7500 Höhenmeter. Dabei wurden Spenden gesammelt, 90.100 Euro gingen dann an die „Herzkinder“.

Auch das Team des Carla-Soma-Zwettl hilft das ganze Jahr über. Ein großes Team an Freiwilligen ist für Mitmenschen da. Unter anderem werden eine Werkstatt für 64 Personen mit Behinderung, ein Soma-Sozialmarkt sowie ein Carla-Shop geführt.

Gemeinsam helfen: ein Teil des Teams der Caritas aus Zwettl.
Gemeinsam helfen: ein Teil des Teams der Caritas aus Zwettl.(Bild: Caritas der Diözese St. Pölten)

Mitgestimmt werden kann via Internet bis 27. September. Der Siegerverein erhält die Herzensmensch-Trophäe und Sachpreise im Wert von 5000 Euro. Platz 2 ist mit 3500 Euro, Platz 3 mit 1500 Euro dotiert.

Voting unter: www.krone.at/herzensmenschnoe

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