Ein einzelner Klick für den Verein hilft!

Zur Wahl steht unter anderem „Bambii – Verein zur Linderung von Tierleid“ aus Gloggnitz. Die Mitglieder der Gruppe zeigen viel Herz, gehen zeitig in der Früh auf Felder und bringen Rehkitze vor gefährlichen Landmaschinen in Sicherheit. Oder unterstützt bei der Suche nach entlaufenen Tieren.

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