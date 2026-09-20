Kühbauer: Arrogant? „Liegt nicht weit weg davon!“

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): „Es ist ein total emotionales Spiel geworden, mit den Toren zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin total stolz auf die Mannschaft. Es ist ein sehr junger Haufen, wir müssen ihnen von draußen die Unterstützung geben. Wir wissen, dass wir den einen oder anderen Spieler haben, den wir an die Mannschaft heranführen. Ich glaube, dass wir nach der Länderspielpause sehr variabel auftreten können.“ Zu Doppeltorschütze Radulovic: „Dass er mit dem ersten Ballkontakt sein erstes Tor macht ... Er ist ein spezieller Spieler, der uns in der letzten Zone noch unglaubliche Qualität geben wird.“