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Serie A

Zwei Assists! Schmid führt Frosinone zum Sieg

Fußball International
20.09.2026 17:08
Romano Schmid
Romano Schmid(Bild: GEPA)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Starker Auftritt von ÖFB-Legionär Romano Schmid: Unser Neo-Legionär in Italien hat Frosinone mit zwei Assists zu einem 2:0-Heimsieg gegen Champions-League-Starter Como 1907 geführt!

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In Minute 14 legte der Steirer seinem Teamkameraden Giacomo Calo das 1:0 auf und kurz vor dem Pausenpfiff leistete er auch noch die Vorarbeit für das 2:0 durch Giorgi Kvernadze (45.+3).

Durch den Dreier gegen Como verbesserte sich das Team aus der Provinz Latium zumindest vorerst auf Platz 5 der Serie A, unmittelbar vor den heutigen Match-Gegner.

Grillitsch stand nicht im Kader
Der im Sommer gleichzeitig mit Schmid zu Frosinone gewechselte Florian Grillitsch stand wegen Oberschenkelproblemen nicht im Kader.

Bei der 1:2-Niederlage des CFC Genoa bei Parma Calcio saß Goalie Franz Stolz über die gesamte Spielzeit hinweg auf der Bank, ÖFB-U21-Teamspieler David Puczka wurde in der 60. Minute eingewechselt, konnte die Niederlage aber nicht abwenden.

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