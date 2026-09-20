Zwei Assists! Schmid führt Frosinone zum Sieg

Starker Auftritt von ÖFB-Legionär Romano Schmid: Unser Neo-Legionär in Italien hat Frosinone mit zwei Assists zu einem 2:0-Heimsieg gegen Champions-League-Starter Como 1907 geführt!
In Minute 14 legte der Steirer seinem Teamkameraden Giacomo Calo das 1:0 auf und kurz vor dem Pausenpfiff leistete er auch noch die Vorarbeit für das 2:0 durch Giorgi Kvernadze (45.+3).
Durch den Dreier gegen Como verbesserte sich das Team aus der Provinz Latium zumindest vorerst auf Platz 5 der Serie A, unmittelbar vor den heutigen Match-Gegner.
Grillitsch stand nicht im Kader
Der im Sommer gleichzeitig mit Schmid zu Frosinone gewechselte Florian Grillitsch stand wegen Oberschenkelproblemen nicht im Kader.
Bei der 1:2-Niederlage des CFC Genoa bei Parma Calcio saß Goalie Franz Stolz über die gesamte Spielzeit hinweg auf der Bank, ÖFB-U21-Teamspieler David Puczka wurde in der 60. Minute eingewechselt, konnte die Niederlage aber nicht abwenden.
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