Bundesliga LIVE Updates
LIVE NOW: SV Ried Hosts WAC
Round 7 of the Austrian Bundesliga: SV Ried hosts WAC. We’re covering the game live (see below). The score is currently 2–0!
Here’s the LIVE TICKER:
Ried put on a strong showing last week with a 1-1 draw at home against Red Bull Salzburg. “We want to carry that confidence forward now,” said coach Mario Despotovic. “WAC will be a tough opponent, and it certainly won’t be an easy game.”
Both teams have five points after six rounds, but WAC has gone five league games without a win and has lost its last two in a row. The absences of captain Nicolas Wimmer and goal-scorer Giacomo Vrioni are a major blow. At least defender Cheick Mamadou Diabate was able to return to training this week after dealing with knee issues.
“We’ve really been through a lot!”
“Of course, we haven’t exactly been brimming with confidence these past few weeks,” said WAC coach Thomas Silberberger. “We’ve been through quite a bit. We’d be wise to give it our all in Ried and come away with points.” Silberberger did, however, describe it as “certainly a very difficult away game.” Ried has won ten of its last 15 league home games, and former Swedish national team forward Isaac Kiese Thelin could make his debut for the Innviertler.
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