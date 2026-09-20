Schwerverletzte bei Unfällen in Weiden und Tulln

Von Kreisverkehr in Graben

In der Nacht auf Freitag wurde ein 34-jähriger Autofahrer in Langenrohr, Bezirk Tulln, bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er war aus unklarer Ursache kurz nach Mitternacht bei einem Kreisverkehr von der L112 abgekommen und im Graben gelandet, berichtete die Polizei. Der Mann musste von der Feuerwehr aus dem Auto gerettet werden. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.