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Drei Männer im Spital

Schwerverletzte bei Unfällen in Weiden und Tulln

Niederösterreich
20.09.2026 13:48
Das Wochenende forderte bis jetzt drei Schwerverletzte.
Das Wochenende forderte bis jetzt drei Schwerverletzte.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Ein 20-jähriger Führerscheinloser verlor die Kontrolle über seinen Wagen bei Weiden an der March – er und sein Beifahrer wurden verletzt. Nahe Tulln kam ein 34-Jähriger vom Kreisverkehr ab und landete im Graben – auch er wurde schwer verletzt. 

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Ein 20-jähriger Autofahrer ohne Führerschein und sein 18-jähriger Beifahrer sind in der Nacht auf Sonntag bei einem Unfall in Weiden an der March, Bezirk Gänserndorf, verletzt worden. Der Lenker war gegen 4.50 Uhr auf der B49 von der Fahrbahn abgekommen, so die Polizei. Sein Auto überschlug sich im angrenzenden Feld, er wurde aus dem Pkw geschleudert. Die Rettung brachte den Schwerverletzten und seinen Beifahrer ins Klinikum Mistelbach-Gänserndorf.

Von Kreisverkehr in Graben
In der Nacht auf Freitag wurde ein 34-jähriger Autofahrer in Langenrohr, Bezirk Tulln, bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er war aus unklarer Ursache kurz nach Mitternacht bei einem Kreisverkehr von der L112 abgekommen und im Graben gelandet, berichtete die Polizei. Der Mann musste von der Feuerwehr aus dem Auto gerettet werden. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

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