Heimisches Wildbret hat nun wieder Hochsaison

Heimische Natur, kurze Wege, voller Geschmack: Wenn draußen das Laub raschelt, hat Wildbret wieder Hochsaison.
Der Herbst legt seinen bunten Teppich über Niederösterreichs Wälder. Zwischen raschelndem Laub und kühlen Morgenstunden beginnt zugleich die Hochsaison für Wildbret. Rund 1200 Tonnen liefern die Jägerinnen und Jäger des Landes zuletzt jährlich – von Reh und Hirsch über Wildschwein bis hin zu Federwild.
Das Besondere: Das Fleisch stammt aus der heimischen Natur und gelangt ohne lange Transportwege zum Konsumenten. Damit bleibt auch die Wertschöpfung in der Region – bei Jägern, Fleischereien, Händlern und in der Gastronomie. Wer Wild aus heimischer Jagd kauft, bekommt ein Lebensmittel mit nachvollziehbarer Herkunft und engem Bezug zur Landschaft vor der eigenen Haustür.
Natürlich und nährstoffreich
Wildbret punktet aber nicht nur mit seiner Herkunft. Das Fleisch liefert viel Eiweiß, ist vergleichsweise fettarm und enthält wertvolle Nährstoffe wie Eisen, Zink, Selen und B-Vitamine.
Was unsere Waidmänner und -frauen sorgsam der Natur entnehmen, verbindet natürliche Herkunft, Regionalität, Qualität und Öko-Verantwortung.
Landesjägermeister Christoph Metzker
Vom Schnitzel bis zum Burger
Dabei muss Wild längst nicht mehr als klassisches Schnitzel oder Braten daherkommen. Burger vom Wildschwein, feine Pasta mit Reh, würziges Ragout oder kurz gebratene Stücke zeigen, wie vielseitig das Fleisch aus heimischer Jagd sein kann.
So landet am Ende nicht irgendein Stück Fleisch auf dem Teller, sondern ein Stück niederösterreichische Natur – mit überschaubaren Wegen und einem Geschmack, der den Herbst förmlich aufleben lässt.
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