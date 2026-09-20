Heimisches Wildbret hat nun wieder Hochsaison

Das Besondere: Das Fleisch stammt aus der heimischen Natur und gelangt ohne lange Transportwege zum Konsumenten. Damit bleibt auch die Wertschöpfung in der Region – bei Jägern, Fleischereien, Händlern und in der Gastronomie. Wer Wild aus heimischer Jagd kauft, bekommt ein Lebensmittel mit nachvollziehbarer Herkunft und engem Bezug zur Landschaft vor der eigenen Haustür.