Wo der Wein von morgen im weiten Land wächst

Es riecht nach Erde, jungen Reben – und natürlich ein wenig nach Wein. Im neuen „Zentrum für Wein und Obst“, kurz ZWO, wird hinter Glas und im Labor an der Rebe von morgen gearbeitet. Nicht mit Kristallkugel, sondern mit Wissenschaft: Auf 440 Quadratmetern stehen sechs Klimabereiche bereit, in denen unterschiedliche Bedingungen simuliert werden können.