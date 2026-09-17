Alkolenker kollidierte frontal mit Radfahrerin

Furchtbare Unfall mit Todesfolge Mittwochabend in Ober-Grafendorf, Bezirk St. Pölten-Land. Eine Radfahrerin überlebte den Zusammenstoß mit einem Auto nicht und verstarb noch an der Unfallstelle.
Anzeige gegen einen 84-jährigen Autolenker: Laut seinen Angaben soll eine Radfahrerin in der Ortschaft Ebersdorf frontal gegen sein Auto geprallt sein. Wiederbelebungsversuche waren laut Polizeiaussendung von Donnerstag erfolglos, die 59-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten-Land verstarb an der Unfallstelle. Der Mann wird angezeigt.
Alkotest bei Autofahrer positiv
Ein Alkotest mit dem Mann aus dem Bezirk St. Pölten-Land verlief positiv. Der 84-Jährige wird der Staatsanwaltschaft St. Pölten und der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
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