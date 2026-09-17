Alkolenker kollidierte frontal mit Radfahrerin

Anzeige gegen einen 84-jährigen Autolenker: Laut seinen Angaben soll eine Radfahrerin in der Ortschaft Ebersdorf frontal gegen sein Auto geprallt sein. Wiederbelebungsversuche waren laut Polizeiaussendung von Donnerstag erfolglos, die 59-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten-Land verstarb an der Unfallstelle. Der Mann wird angezeigt.