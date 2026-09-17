Arbeiter (37) stürzt mit Betonplatte drei Meter ab

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Donnerstagvormittag auf einer Baustelle in Walchsee im Tiroler Unterland ereignet. Kurz nach 8.30 Uhr stürzte ein 37-jähriger Deutscher mitsamt einer Betonplatte aus einer Höhe von rund drei Metern auf den darunterliegenden Boden. Der Arbeiter erlitt dabei erhebliche Verletzungen.
Der 37-Jährige wurde nach dem Unfall vor Ort von alarmierten Rettungskräften und einem Notarzt erstversorgt. Anschließend wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber „Heli 3“ ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.
„Kein Hinweis auf Fremdverschulden“
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, berichtete die Polizei. Die näheren Umstände des Arbeitsunfalls sind Gegenstand der weiteren Abklärungen.
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