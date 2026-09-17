Arbeiter (37) stürzt mit Betonplatte drei Meter ab

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Donnerstagvormittag auf einer Baustelle in Walchsee im Tiroler Unterland ereignet. Kurz nach 8.30 Uhr stürzte ein 37-jähriger Deutscher mitsamt einer Betonplatte aus einer Höhe von rund drei Metern auf den darunterliegenden Boden. Der Arbeiter erlitt dabei erhebliche Verletzungen.