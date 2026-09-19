Die kleine Botin verwandelt Kürbisse in Deko

Wie ich bewusst in die neue Jahreszeit starte: erste Kürbisse und Sonne im Herzen. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Während ich diese Zeilen tippe, sitze ich auf der Terrasse, es ist 19:30 und schon richtig dämmrig. Nach dem überhitzten Sommer und der endlosen Trockenheit tut die aufkommende Herbstkühle richtig gut. Und trotzdem bringt der Wechsel der Jahreszeiten immer ein kurzes Innehalten mit sich. Was war so besonders schön an diesem Sommer? Was durfte ich lernen? Die Antworten behalte ich vorerst für mich, die sortiere ich erst mal im Stillen.
Was ich Ihnen aber direkt verrate: Voller Vorfreude auf den Altweiber-Sommer habe ich mich ans Dekorieren gemacht. Auf der Couch liegen Polster in einer anderen Farbe, ein paar Pflanzen sind umgezogen. Neue Dekogegenstände wollte ich mir nicht kaufen, also bin ich einfach zum Straßenstand um die Ecke gegangen und habe die ersten Kürbisse geholt. Regional, saisonal, ganz ohne langen Transportweg. Dazu kam noch der Trockenblumenstrauß von einer lieben Freundin. Ich habe drei kleine Kürbisse sauber abgewischt, mit einem Spieß ein paar Löcher rund um den Stängel gebohrt und die abgezwickten Trockenblumen hineingesteckt. Das herbstliche Trio „thront“ nun auf einem goldenen Unterteller.
Und so sitze ich, tippend und mit Sonne im Herzen in der Dämmerung. Ein paar Kerzen brennen, das Herbstlicht liegt auf dem Tisch, und die Stille von vorhin fühlt sich plötzlich gar nicht mehr leer an, sondern wie der Anfang von etwas Neuem.
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