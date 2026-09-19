Die kleine Botin verwandelt Kürbisse in Deko

Was ich Ihnen aber direkt verrate: Voller Vorfreude auf den Altweiber-Sommer habe ich mich ans Dekorieren gemacht. Auf der Couch liegen Polster in einer anderen Farbe, ein paar Pflanzen sind umgezogen. Neue Dekogegenstände wollte ich mir nicht kaufen, also bin ich einfach zum Straßenstand um die Ecke gegangen und habe die ersten Kürbisse geholt. Regional, saisonal, ganz ohne langen Transportweg. Dazu kam noch der Trockenblumenstrauß von einer lieben Freundin. Ich habe drei kleine Kürbisse sauber abgewischt, mit einem Spieß ein paar Löcher rund um den Stängel gebohrt und die abgezwickten Trockenblumen hineingesteckt. Das herbstliche Trio „thront“ nun auf einem goldenen Unterteller.