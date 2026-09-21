Neues zu Halloween im Europa-Park Erlebnis-Resort

Adrenalinreicher Grusel

In den 18 europäischen Themenbereichen kommt auch der Fahrspaß nicht zu kurz. Im Themenbereich Kroatien wartet der Multi Launch Coaster „Voltron Nevera powered by Rimac“, auf dem es unter anderem sieben Mal über Kopf geht. Neu in diesem Jahr lockt außerdem das Fürstentum Monaco mit einer Ausstellung voller Eleganz, Motorsport-Geschichte und Riviera-Glamour.

Mutige ab zwölf Jahren können sich in das Tages-Maze neben der Wasserachterbahn „Poseidon“ wagen. Auch bekannte Attraktionen zeigen sich von ihrer schaurigen Seite: Aus den „Koffiekopjes“ werden die „Griezelkopjes“, während sich „Feria Swing“ in den „Flug der Vampire“ verwandelt. Ebenfalls 2026 neu eröffnet hat Sallys Café im Themenbereich Island.