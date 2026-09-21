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Neues zu Halloween im Europa-Park Erlebnis-Resort

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21.09.2026 00:01
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Zahlreiche Neuheiten zu Halloween im Europa-Park Erlebnis-Resort.
Zahlreiche Neuheiten zu Halloween im Europa-Park Erlebnis-Resort.(Bild: Mack INTERNATIONAL)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Deutschlands größter Freizeitpark feiert wieder die gruseligste Zeit des Jahres: Allerlei Hexen und Gespenster entführen die Besucher vom 26. September bis zum 01. November 2026 in eine einmalige Atmosphäre. Damit zelebriert der Europa-Park das größte Halloweenspektakel Deutschlands.

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In diesem Jahr begeistert der Europa-Park mit einem umfangreichen Halloween-Upgrade. Neue Dekorationen und stimmungsvolle Lichtobjekte tauchen den Park in ein magisches Ambiente. Das „Pumpkin Village“ lädt im deutschen Themenbereich mit Markthütten zum Entdecken ein, während der „Magic Forest“ im Schlossgarten mit faszinierenden Lichtinstallationen verzaubert. Beim „Trick or Treat – Funfair presented by JUNIOR CLUB“ in Österreich erwartet kleine Gäste ein buntes Halloween-Erlebnis. Im kroatischen Themenbereich zeigt der „Pumpkin Boulevard“ kreative Kunstwerke rund um den Kürbis.

Für die unverwechselbare Halloween-Kulisse sorgen außerdem 180.000 Kürbisse aus der Region, 15.000 Chrysanthemen, 6.000 Maispflanzen, 3.000 Strohballen und mehr als 100.000 Herbstblumen. Dicke Spinnweben und mystische Musik machen die Stimmung perfekt.

Adrenalinreicher Grusel
In den 18 europäischen Themenbereichen kommt auch der Fahrspaß nicht zu kurz. Im Themenbereich Kroatien wartet der Multi Launch Coaster „Voltron Nevera powered by Rimac“, auf dem es unter anderem sieben Mal über Kopf geht. Neu in diesem Jahr lockt außerdem das Fürstentum Monaco mit einer Ausstellung voller Eleganz, Motorsport-Geschichte und Riviera-Glamour.

Mutige ab zwölf Jahren können sich in das Tages-Maze neben der Wasserachterbahn „Poseidon“ wagen. Auch bekannte Attraktionen zeigen sich von ihrer schaurigen Seite: Aus den „Koffiekopjes“ werden die „Griezelkopjes“, während sich „Feria Swing“ in den „Flug der Vampire“ verwandelt. Ebenfalls 2026 neu eröffnet hat Sallys Café im Themenbereich Island.

Schaurig-leckere Gastronomie
Nach Fahrspaß und Grusel sorgt die Parkgastronomie für die passende Stärkung. Neben der klassischen Kürbissuppe gibt es unter anderem Halloween-Chicken-Burger, Kartoffel-Donuts mit Arizona-Ranch Soße oder Nutella, süße Crumbles mit Zwetschgenröster sowie Halloween-Lachs und den Vampire Hot Dog. Auch in der Französischen Bäckerei warten eigens kreierte Halloween-Leckereien.

Unterhaltsame Halloween-Specials
Ein schaurig-schönes Showprogramm rundet den Besuch ab. Neu dabei sind „The Dark Wedding“ im Europa-Park Teatro und „Venezia Macabra“ auf der italienischen Freilichtbühne. Dazu kommen die Eisshow „Surpr’Ice presents The Vampire Circus on Ice“ und weitere Auftritte von unheimlichen Kreaturen: hier ist Gänsehaut garantiert.

Noch düsterer wird es bei „Traumatica“. Das Horror-Event feiert 2026 unter dem Motto „20 years of HORROR – 10 years of Traumatica“ Jubiläum. Acht Horror-Attraktionen sowie furchteinflößende Darsteller und Artisten sorgen vom 23. September bis 7. November für Nervenkitzel. Am 31. Oktober steigt zudem Deutschlands größte Halloween-Party im Europa-Park mit Live-Musik, DJs und Star-Act Jaden Bojsen.

Rutschenspaß und eine aufregende Reise für die Sinne
Auch in der Wasserwelt Rulantica sorgen Skelette, Kürbisse und herbstliche Dekorationen für Halloween-Stimmung. Wer Entspannung sucht, findet im Sauna- und Wohlfühlbereich „Hyggedal“ eine Auszeit. Kulinarisch außergewöhnlich wird es bei der Fine Dining Experience Eatrenalin, die Spitzenküche mit visuellen, akustischen und haptischen Erlebnissen verbindet.

Europa-Park Hotels: Magische Nächte im Herbst
Nach einem erlebnisreichen Tag bieten die herbstlich dekorierten Europa-Park Hotels die passende Möglichkeit, den Abend entspannt ausklingen zu lassen. Neu seit diesem Jahr ist die „Riverside Western Lodge“ in Silver Lake City, die Abenteuer-Fans mit authentischem Wild-West-Flair empfängt.

Ho, Ho, HALLOWinter
Und nach Halloween ist im Europa-Park noch lange nicht Schluss: Vom 2. bis 28. November 2026 verbindet HALLOWinter das Beste aus zwei Jahreszeiten. Kürbisse treffen auf Christbaumkugeln und buntes Herbstlaub auf weihnachtlichen Glanz – bevor anschließend die Wintersaison beginnt.

Europa-Park Erlebnis Resort

Europa-Park-Straße 2

D – 77977 Rust

E:  info@europapark.de

T:  +49 (0)7822 77-6688

W: www.europapark.de

 

Öffnungszeiten Europa-Park (Halloweensaison):

  • täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet

(für Gäste der Europa-Park Hotels mit gültiger Eintrittskarte täglich ab 8:15 Uhr geöffnet)

Öffnungszeiten Rulantica:

  • 9:30 bis 22 Uhr geöffnet

(für Gäste der Europa-Park Hotels mit gültiger Eintrittskarte täglich ab 9 Uhr geöffnet; Ausnahmen: 16. bis 27. November geschlossen, 24./25. Dezember geschlossen, 31. Dezember bis 19 Uhr)

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