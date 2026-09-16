“Insect Company” Plans to Issue Bonds Worth Up to 30 Mille

The securities will not be offered publicly but exclusively to a closed group of individually selected investors for subscription. Reploid intends to use the proceeds to finance investments in the group’s further growth—the company is aiming for a market capitalization of one billion euros by 2030 at the latest. Back in August, the company had already announced its intention to move to the Prime Market segment of the Vienna Stock Exchange and, prior to that, to increase the free float through capital increases.