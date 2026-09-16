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NÖ-Landesliga:

Neustadt bleibt Spitze – die Konkurrenz im Nacken!

Fußball Unterhaus
16.09.2026 12:15
Porträt von Marco Cornelius
Von Marco Cornelius

Mit einem 1:1-Remis endete das Spitzenspiel der Niederösterreichischen Landesliga zwischen Wiener Neustadt und Ebreichsdorf. Die Weinstabl-Elf konnte damit die Tabellenführung verteidigen, während die Konkurrenz weiter auf einen Ausrutscher lauert. Am Tabellenende durften die Amstetten Amateure erstmals jubeln: Gegen Korneuburg gab es einen 2:1-Erfolg. Die Highlights der Runde gibt es im Video.

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