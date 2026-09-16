Ein klangvoller Start für das Aufsteirern

Das Eröffnungskonzert am heutigen 16. September ist der Auftakt für ein fulminantes Volkskulturfestival in der Grazer Innenstadt. Vereinzelte Restkarten sind noch an der Abendkasse zu ergattern.
Mit dem heutigen Eröffnungskonzert im Grazer Stefaniensaal fällt der Startschuss zum heurigen Aufsteirern. Trompeten-Virtuose Thomas Gansch, Jazzerin Simone Kopmajer, die Cross-over-Pioniere Global Kryner sowie das Härtel Quintett mischen zum Auftakt des beliebten Volkskulturfestivals Jazz und Pop mit den Klängen der Volksmusik.
Im Mittelpunkt steht dabei das gemeinsame Musizieren unterschiedlichster Klangwelten: Von alpenländischer Volksmusik über Jazz und Pop bis hin zu den unverwechselbaren Oberkrainer-Sounds entsteht ein musikalischer Spannungsbogen, der Tradition und Moderne verbindet. Restkarten gibt es noch an der Abendkasse, Beginn ist um 19.30 Uhr.
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