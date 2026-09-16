Ein klangvoller Start für das Aufsteirern

Im Mittelpunkt steht dabei das gemeinsame Musizieren unterschiedlichster Klangwelten: Von alpenländischer Volksmusik über Jazz und Pop bis hin zu den unverwechselbaren Oberkrainer-Sounds entsteht ein musikalischer Spannungsbogen, der Tradition und Moderne verbindet. Restkarten gibt es noch an der Abendkasse, Beginn ist um 19.30 Uhr.