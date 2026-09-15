LH Mikl-Leitner startet „Taskforce Wirtschaft“

POLITISCHE WERBUNG

auf Veranlassung der ÖVP Niederösterreich

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Im Rahmen einer Pressekonferenz zur Arbeitsklausur der Volkspartei Niederösterreich stellten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und das Spitzenteam der VPNÖ die „Taskforce Wirtschaft. Der NÖ Genehmigungsturbo“, eine schlanke und flexible Einsatztruppe zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, vor.