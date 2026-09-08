5:2! Allerheiligen zerlegt Tillmitsch – Weiz siegt

Es bleibt weiter knapp in der Regionalliga Süd Steiermark! Einzig Leader Kalsdorf hat sich an der Tabellenspitze einen kleinen Polster zur Konkurrenz aufbauen können. Allerheiligen zeigte sich in Geberlaune – zerlegte Tillmitsch mit einem 5:2-Sieg. Weiter ohne Sieg sind die Hartberg Amateure – in Weiz gab es eine 1:2-Pleite. Die Highlights der Runde gibt es bei uns im Video.