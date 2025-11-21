Marko Raguz: „Nehme Kampf an, brauche Vertrauen“

Zu wünschen wäre es ihm allemal – nicht nur wegen seiner langen Verletzungshistorie. Am Verteilerkreis hat Raguz, der vor drei Jahren für 1,3 Millionen Euro vom LASK kam, aber einen schweren Stand. Nur 29 Pflichtspiele absolvierte Raguz in dieser Zeit, in der Liga kam er bisher nicht länger als 28 Minuten zum Einsatz. Im Sommer sagte Trainer Stephan Helm, dass es für Raguz schwierig werde und er bei einem anderen Klub Spielzeit bräuchte. „Ich habe das akzeptiert, es gab zwei, drei Anfragen, jedoch habe ich mich dort nicht gesehen.“