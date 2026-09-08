Mädchen bei Unfall mit Elektro-Gokart verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag auf der B5 im Gemeindegebiet von Reingers im Bezirk Gmünd. Eine 36-jährige Tschechin war dort gegen 16.35 Uhr mit ihrem Pkw unterwegs. Zur selben Zeit wollte eine 13-Jährige aus dem Bezirk mit einem Elektro-Gokart die Bundesstraße überqueren. Das Fahrzeug war nicht für den Straßenverkehr zugelassen.