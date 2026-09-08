Mädchen bei Unfall mit Elektro-Gokart verletzt

Mit einem nicht zugelassenen Elektro-Gokart wollte eine 13-Jährige die B5 im niederösterreichischen Bezirk Gmünd queren – und übersah offenbar ein herannahendes Auto. Nach der Kollision musste das verletzte Mädchen mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag auf der B5 im Gemeindegebiet von Reingers im Bezirk Gmünd. Eine 36-jährige Tschechin war dort gegen 16.35 Uhr mit ihrem Pkw unterwegs. Zur selben Zeit wollte eine 13-Jährige aus dem Bezirk mit einem Elektro-Gokart die Bundesstraße überqueren. Das Fahrzeug war nicht für den Straßenverkehr zugelassen.
Herannahendes Auto übersehen
Laut Polizei dürfte das Mädchen den herannahenden Pkw übersehen haben und auf die Fahrbahn gefahren sein. Es kam zur Kollision. Die 13-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde sie mit dem Christophorus 2 in das Landesklinikum Horn geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.
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