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Aufsteirern in Graz

We invite you to the beer tapping at the “Krone” Alm

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08.09.2026 04:58
The “Krone”-Alm will be opened with the tapping of the first keg.
The “Krone”-Alm will be opened with the tapping of the first keg.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

On September 19 and 20, Aufsteirern will once again draw countless musicians and traditional costume enthusiasts to Graz. 75x2 subscribers can attend the official beer tapping at the “Krone” Alm. You can still enter the contest through September 9.

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Even after a quarter-century, Graz still can’t get enough of Aufsteirern. On September 19 and 20, everything in the Styrian capital will once again revolve around traditional costumes, tradition, and folk music. The city center will once again become the state’s largest village square.

In addition to musical highlights such as the Hecki Trio, Die Niachten & Caro Fux, and Huizvablecht, visitors’ culinary needs will, of course, be well taken care of. Once again this year, the “Krone” Alm at the Eisernes Tor will serve as a gathering place for all food lovers; it will officially open on Saturday with the tapping of the first keg of beer.

We invite you to join us!
And you, dear readers, can also be part of this celebration. We’re inviting 75 pairs of “Krone” subscribers to the beer tapping on Saturday, September 19, from 11 a.m. to 1 p.m. All the details are availablehere. The contest runs through September 9. 

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read the original article here.

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