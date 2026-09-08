We invite you to the beer tapping at the “Krone” Alm

In addition to musical highlights such as the Hecki Trio, Die Niachten & Caro Fux, and Huizvablecht, visitors’ culinary needs will, of course, be well taken care of. Once again this year, the “Krone” Alm at the Eisernes Tor will serve as a gathering place for all food lovers; it will officially open on Saturday with the tapping of the first keg of beer.