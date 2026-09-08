Mission: Athens – LASK Unafraid of the Gods of Athens

Where Zeus once hurled his lightning bolts, LASK is set to strike today! In Athens, Austria’s double champion faces more than just AEK in its Champions League debut. It feels as though the entire Mount Olympus is standing in the Linz team’s way. The stage could hardly be bigger: a cauldron of excitement, 32,000 die-hard fans, and a Greek champion whose ranks are certainly peppered with soccer gods. So it’s perfectly fine to get a little mythologically carried away ahead of the Champions League opener: