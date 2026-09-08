In Their Champions League Debut
Mission: Athens – LASK Unafraid of the Gods of Athens
Big crowds and big names aside: Austria’s double champion aims to play as aggressively in its Champions League debut against AEK Athens as it does in the domestic league. Even if it feels like the entire Mount Olympus is standing in the way of the Linz team.
Where Zeus once hurled his lightning bolts, LASK is set to strike today! In Athens, Austria’s double champion faces more than just AEK in its Champions League debut. It feels as though the entire Mount Olympus is standing in the Linz team’s way. The stage could hardly be bigger: a cauldron of excitement, 32,000 die-hard fans, and a Greek champion whose ranks are certainly peppered with soccer gods. So it’s perfectly fine to get a little mythologically carried away ahead of the Champions League opener:
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