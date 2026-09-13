Neuer „Tatort“: Gegen das Monster des Vergessens

Die Glaubwürdigkeit des engagierten, aber auch streitbaren Ermittlers wankt aber beträchtlich, denn er gibt früh zu, selbst am Anfang einer Demenzkrankheit zu sein, die sich aber rasant ausbreitet. Während ihm das eigene Leben zusehends aus den Händen gleitet und er sein Unverständnis sich selbst gegenüber mit aggressiven Schüben stärkt, kämpft Lindholm gegen aufkommende Albträume an und sorgt sich aufgrund des Falls um die Gesundheit ihrer alternden Mutter (Kathrin Ackermann). Dazu stößt sie bei der Aufklärung des Falles zunehmend auf Mauern ...