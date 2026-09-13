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Neuer „Tatort“: Gegen das Monster des Vergessens

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13.09.2026 05:00
Charlotte Lindholm ermittelt mit Matthias Vogel – ein schwieriges Unterfangen, das Geduld und ...
Charlotte Lindholm ermittelt mit Matthias Vogel – ein schwieriges Unterfangen, das Geduld und Verständnis erfordert.(Bild: Frizzi Kurkhaus)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Im ersten „Tatort“ nach mehr als vier Monaten Sommerpause (20.15 Uhr, ORF 2) ermittelt Charlotte Lindholm in einem fiktiven Demenzdorf in Niedersachsen. Unterstützt wird sie vom Kollegen Matthias Vogel, der aber selbst gegen die Krankheit ankämpfen muss. Ein aufreibender und intensiver Fall für alle Beteiligten.

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Im sogenannten „Demenzdorf“ Kleinhude ist der Schock groß, als eine Pflegerin (Darja Marhotkin) eine Leiche (Barbara Krabbe) findet. Die in Bereitschaft stehende LKA-Ermittlerin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) muss im Bereitschaftsdienst für den Fall einspringen und denkt sich wenig, bis sie Bekanntschaft mit ihrem etwas schrulligen Kollegen Matthias Vogel (Andreas Lust) macht. Der „Cold Cases“-Spezialist behauptet steif und fest, der Tod wäre kein Unfall gewesen, sondern eine weitere Tat des mehrfachen Mörders und dementen Dorfbewohners Gustav König (Thomas Thieme). Beweise dafür hat Vogel nicht, dafür umso mehr Leidenschaft, um seiner Theorie Kraft zu verleihen.

Die Glaubwürdigkeit des engagierten, aber auch streitbaren Ermittlers wankt aber beträchtlich, denn er gibt früh zu, selbst am Anfang einer Demenzkrankheit zu sein, die sich aber rasant ausbreitet. Während ihm das eigene Leben zusehends aus den Händen gleitet und er sein Unverständnis sich selbst gegenüber mit aggressiven Schüben stärkt, kämpft Lindholm gegen aufkommende Albträume an und sorgt sich aufgrund des Falls um die Gesundheit ihrer alternden Mutter (Kathrin Ackermann). Dazu stößt sie bei der Aufklärung des Falles zunehmend auf Mauern ...

Ist der demenzkranke Heimbewohner Gustav König wirklich das mordende Monster, für das ihn die ...
Ist der demenzkranke Heimbewohner Gustav König wirklich das mordende Monster, für das ihn die Ermittler halten?(Bild: Frizzi Kurkhaus)

Mehr als vier Monate lang war die längste „Tatort“-Sommerpause aller Zeiten, da kommt ein so gelungener Fall zum Saisonstart 2026/27 goldrichtig. Die sonst so kühle Kommissarin wird privat und beruflich ordentlich gefordert und der Wiener Lust spielt seine Rolle mit beängstigend akkurater Inbrunst. Die übliche Krimihandlung muss einer mehr als aktuellen und reellen Alltagsthematik weichen, die schonungslos aufzeigt, welche Lücken das Gesellschaftssystem beim Thema Pflege hat.

Der Fall wurde heute nicht zufällig gewählt. Maria Furtwängler feiert ihren 60. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!

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