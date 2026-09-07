Investigation Underway
Shocking discovery! Body found in towed vehicle
An employee at a car dealership in the Zillertal valley in Tyrol made a horrific discovery early Sunday evening: The body of the vehicle’s owner was found on the back seat of a car that had already been towed on Friday. The circumstances remain a mystery at this time. An investigation is underway. An autopsy has also been ordered.
Background: On Friday afternoon, a 79-year-old Hungarian man had car trouble on the Zillertaler Höhenstraße. The vehicle was eventually towed by a towing service and taken to a repair shop in Zell am Ziller.
Vehicle owner found dead
Early Sunday evening, a shocking discovery was made on the car dealership’s premises: An employee found a lifeless person inside that very car. “It was the 79-year-old registered owner from Hungary,” police spokesperson Stefan Eder explained on Monday morning in response to a query from “Krone.”
There is currently no evidence to suggest foul play.
Polizeisprecher Stefan Eder
Bild: Christof Birbaumer
The emergency responders and the emergency physician who were called to the scene could only confirm the man’s death.
An autopsy has been ordered
The exact circumstances are still unclear at this time. An autopsy has been ordered. “At this time, there is no evidence of foul play,” Eder emphasized. A police investigation is underway.
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