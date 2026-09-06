Überholmanöver endet mit Sturz: Radfahrer verletzt

Der 59-jährige Österreicher war am Sonntag kurz nach 15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Seepromenade in Pertisau unterwegs und wollte einen vor ihm fahrenden Radfahrer überholen. Dabei kam es aber zur Berührung mit einem bislang unbekannten entgegenkommenden Radfahrer. Der 59-Jährige kam zu Sturz und verletzte sich dabei.