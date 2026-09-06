Überholmanöver endet mit Sturz: Radfahrer verletzt

Das Überholmanöver eines Radfahrers endete am Sonntagnachmittag in Pertisau am Tiroler Achensee mit einem Sturz und Verletzungen: Ein 59-jähriger Pedalritter kollidierte mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Der bislang Unbekannte hielt zwar kurz an, fuhr danach aber weiter. Nun sucht die Polizei dringend Zeugen.
Der 59-jährige Österreicher war am Sonntag kurz nach 15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Seepromenade in Pertisau unterwegs und wollte einen vor ihm fahrenden Radfahrer überholen. Dabei kam es aber zur Berührung mit einem bislang unbekannten entgegenkommenden Radfahrer. Der 59-Jährige kam zu Sturz und verletzte sich dabei.
„Der unbekannte Radfahrer hielt nach dem Unfall zunächst kurz an. Anschließend setzte er seine Fahrt jedoch fort“, erklärt die Polizei. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 59-Jährige von der Rettung zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht.
Die Ermittler bitten nun um Hinweise zum Unfallhergang. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Jenbach unter 059133/7252-100 entgegen.
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