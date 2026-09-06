Round of 16 Matchups
ÖFB Cup Round of 16: Two Blockbuster Derbies!
Von krone Sport
The draw for the ÖFB Cup Round of 16 has produced two real derby showdowns! Wacker Innsbruck will host WSG Tirol in a Tyrolean derby, while SK Rapid must travel to face First Vienna. The matches will be played from October 27 to 29.
Here are the Round of 16 matchups in the ÖFB Cup:
LASK – SV Ried
Austria Lustenau – Sturm Graz
Schwarz-Weiß Bregenz – Red Bull Salzburg
First Vienna – SK Rapid
Austria Vienna – TSV Hartberg
GAK – SCR Altach
Wacker Innsbruck vs. WSG Tirol
Hertha Wels vs. WAC
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