Fierce Vienna Vikings Claim the AFLE Title

The Vienna Vikings have claimed the title in the newly founded American Football League Europe (AFLE). On Sunday in Duisburg, the Viennese crushed the Wroclaw Panthers 68–5 (48–5) in the championship game. Head Coach Chris Calaycay’s team thus secured its first European title since its ELF triumph in 2022. Following the ELF’s bankruptcy, this year’s season was played in the AFLE and the EFA. The EFA title was won by Nordic Storm from Copenhagen, while the Raiders Tirol missed the playoffs.