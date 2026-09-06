No chance for the Panthers!
Fierce Vienna Vikings Claim the AFLE Title
The Vienna Vikings secured the AFLE title with a dominant performance. In the final in Duisburg, the unstoppable Viennese handily defeated the Wroclaw Panthers 68–5, capping off their strong season.
The Vienna Vikings have claimed the title in the newly founded American Football League Europe (AFLE). On Sunday in Duisburg, the Viennese crushed the Wroclaw Panthers 68–5 (48–5) in the championship game. Head Coach Chris Calaycay’s team thus secured its first European title since its ELF triumph in 2022. Following the ELF’s bankruptcy, this year’s season was played in the AFLE and the EFA. The EFA title was won by Nordic Storm from Copenhagen, while the Raiders Tirol missed the playoffs.
Led by quarterback Ben Holmes, the Vikings impressively avenged their only loss of the season—a defeat to the Panthers a month ago in Vienna—with a lopsided victory in the final.
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